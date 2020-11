En redes sociales, Luisa Fernanda W reveló su secreto para tener un abdomen plano a solo diez días del parto.

Durante todo este año la youtuber ha dado de qué hablar tras conocerse la noticia de su embarazo.

Y ahora, mostró su abdomen plano a pocos días de ser mamá.

Muchos quedaron con la boca abierta, por eso, Luisa reveló algunos de sus consejos para estar tan bien.

"Lo único que estoy haciendo es cuidar a mi bebé y darle tetica… dicen que eso ayuda mucho con la recuperación, yo la verdad estoy dando tetica a dos manos porque mi bebé lo pide".

Y agregó: "Lo que más me ha servido es hidratarme muy bien. Por estos días no estoy haciendo actividad física, solo me estoy alimentando muy bien, comiendo buena proteína, carbohidratos y vegetales".

