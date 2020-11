Shakira, Lady Gaga, entre otros artistas han enviado un mensaje. Así reaccionaron famosos a la victoria de Joe Biden.

El candidato demócrata Joe Biden se convirtió este sábado en el presidente electo de EE.UU. después de haber conquistado el estado clave de Pensilvania, indicaron las proyecciones de las cadenas CNN, CBS y NBC.

Biden, el candidato presidencial que más votos ha ganado en la historia de EE.UU., superó la cifra mágica de 270 compromisarios que necesitaba en el Colegio Electoral tras confirmarse que ganará en Pensilvania.

Su compañera de fórmula, Kamala Harris, hizo también historia al convertirse en la primera mujer elegida jamás como vicepresidenta de EE.UU., además de la primera mujer negra que llegará a ese cargo, cuando ambos asuman la Casa Blanca el 20 de enero.

Con el anuncio, varios artistas han reaccionado por medio de redes sociales para demostrar su apoyo al nuevo presidente estadounidense.

Una de estas fue la cantante barranquillera Shakira, quien por medio de su cuenta de Twitter escribió, "Celebrando con mis hijos esta nueva fase de unidad y sanación que comienza ahora con Biden como nuevo presidente electo".

The world is in the hands of someone civil and compassionate.

Now it’s time to clean up the environment, provide quality education and health services to all. We all have to do our part, but the groundwork is laid.

Now a little dance with my kids to celebrate! pic.twitter.com/xyWnaZrXqk

— Shakira (@shakira) November 7, 2020