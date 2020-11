Muchos seguidores fueron testigos de la peinada de Carolina Soto a quien la acusó de editar mucho sus fotos en una parte muy íntima.

Para nadie es un secreto que la presentadora cuida mucho su cuerpo y luce con confianza los trajes de baño.

Sin embargo, en una nueva foto, hubo un comentario de alguien que la acusó de editar mucho la instantánea.

"Caro, borra esa foto, se te nota el Photoshop en la entrepierna, es un consejo de madre".

Fue entonces cuando Carolina decidió responder con toda la elegancia.

"Gracias, pero no deberías asegurar que usé Photoshop porque no lo hago, y este es mi cuerpo. ¡Así soy yo! Las imperfecciones que veas son reales, no es que no sepa editarlas, besos".

La respuesta de Soto fue muy aplaudida por sus seguidores quienes comentaron que respondió perfectamente, con educación y contundencia.

Captura de pantalla Instagram

