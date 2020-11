Viralizan foto de Elianis Garrido a sus 18 años y para algunos luce irreconocible.

View this post on Instagram

Hablemos de #TBT 🤣 Hace algunos días , en un perfil de chismes , aparecieron estas fotos , y leía algunos comentarios que decían que debería avergonzarme de esas fotos 🤣 algunas personas de verdad son malas ! en vez de avergonzarme , (porque no tendría por qué hacerlo ) me enternecí! Y emocioné ! Esa niña de ahí, q ya tenía cédula , estaba viviendo un momento difícil y aún salí madrugaba a estudiar con la ilusión de brindarle un mejor futuro a los suyos . Nadie conoce las luchas de los otros , ni los procesos . Esa era Elianis a sus 18 años , en un año difícil , con el corazón quebrado por la pérdida de dos personas que amaba ❤️, Esa era Elianis en un año de rebeldía , se fue a vivir sola , a una pieza cerca a la U , y trabajaba los fines de semana en eventos con emisoras (cómo este de la foto ) bailábamos en giras estudiantiles, tarimas de barrios , los famosos “carro-vayas” q en esa época eran permitidos , y bailaba en discotecas también como “go-go dances” y con una orquesta que le tuve mucho cariño “Sensación Orquesta “ daba clases en un gimnasio cerca a la U, mejor dicho, Eli bailaba en cuanto templete se pudiera pa poder pagar la mitad de la Universidad (porque la otra mitad estaba becada gracias al Grupo de danzas ) Toda nuestra historia nos permite ser quien somos hoy, por eso bendigo la mía , mis pasos en falso también porque mis errores me han permitido encontrar una versión de mi , que hoy me gusta . (Aunque seguimos en el proceso , pero esa es la vida!) Y bueno, físicamente hablemos 🤣 arajooooo yo no sé qué pensaba de la vida con esas cejas ‼️Ajjajaja por eso hoy amo mis cejas peludas 😆Pero en esa época , estaban súper de moda ! Ahí no tenía ninguna cirugía (no había plata ni pa ir a un spa 🤣) La nariz que herede de mi Papá y la melena que heredé de mi Mamá , crespa con volumen y muy colorida eso si era tinte obvio jjajajajaja ah y si: yo también tuve pircings! 4 pa ser exacta 🤣 Ya hablé mucho mi gente! Feliz jueves 💙 y no permitan que NADIE se burle de su historia ! Nadie conoce sus lágrimas , ni sus procesos ✅ la fotos son chistosas eso si, pero cuanto encierran !!