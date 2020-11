Ledania llenará de color un nuevo ciclo de 'El cine y yo' en noviembre

View this post on Instagram

En #ElCineYYo, el periodista de El Tiempo, Julio César Guzmán conversará con Ledania, artista urbana, Maestra en Artes plásticas y visuales con énfasis en Expresión gráfica. Su trabajo se ha tomado las calles de diferentes lugares alrededor del mundo. Esta será una posibilidad de dialogar acerca de su relación con el cine y de las películas que marcaron su vida y su carrera artística. 📍 Transmisión en vivo por nuestro #FacebookLive redes sociales de la @cinematecabta y de @eltiempo 🗓️ 6 nov. 5 p.m. #ViveLaCinematecaEnCasa #IdartesSeMudaATuCasa