La foto que dejó al descubierto el cambio radical de César Luis, 20 años después de 'Pedro el escamoso'

"Me di cuenta,a pesar de todo,que en medio del invierno había dentro de mi un verano invencible.Y eso me hace felíz.Porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra,dentro de mi hay algo mejor empujando de vuelta" ALBERT CAMUS BIENVENIDO Septiembre!Hoy se cumplen 166 días de ASPO y se extiende hasta el 20 de Septiembre (185 días).Será que el inicio de la primavera,el 21 de septiembre,sea también el de una nueva extensión del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio? #cuarentenaargentina🇦🇷 #cuarentenainterminable #fuckcovid19 #quarantine #endlessquarantine