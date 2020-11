Así fue como Carolina Cruz le reveló a su mamá que estaba embarazada de nuevo

View this post on Instagram

• Ni mi mamá sabía de la llegada de Salvador, así la recibimos hace unas semanas en Bogotá y decidí guardar el vídeo para hoy en su cumple, celebrar su vida con la llegada de otra vida anhelada, deseada y esperada. Te Amamos Mucho “ABU MUMA” @luzmariaosorions DIOS te bendiga ❤️🙏🏼🤰🏻👨‍👩‍👦‍👦🌈🏡