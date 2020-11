"'World Beyond' es un nuevo universo donde los jóvenes son los protagonistas": Aliyah Royale y Hal Cumpston

The Walking Dead es una de las series más reconocidas, vistas e importantes de los últimos años. De esta producción hemos visto una gran cantidad de historias y personajes, y ahora, AMC presenta World Beyond, que sigue a la primera generación criada luego del mundo apocalíptico que los televidentes ya conocen.

Aliyah Royale le da vida a Iris, una líder estudiantil con mucho carácter y positivismo. De otro lado está Hal Cumpston, quien interpreta a Silas, la contraparte de Iris, bastante callado y tímido, y quien trabaja como conserje. Esto nos contaron sobre la historia y sus personajes.

¿En qué se pueden parecer Aliyah Royale y Iris?

Aliyah: Con Iris me encontré a una mujer muy parecida a mí, que siempre está buscando ser la líder, pero no por ego, sino por querer ayudar a los demás. A mí me encanta ayudar a las personas y desde muy pequeña comencé a desarrollar ese espíritu de compartir, de dar. Además, en la historia no se encontrarán con alguien más responsable que Iris, y bueno, si le preguntan a mi familia y a mis amigos, les dirán que a veces hasta soy un poco excesiva con el tema de la responsabilidad.

Y finalmente, creo que somos bastante parecidas a la hora de tomar de riesgos. Con esto quiero decir que no tenemos miedo de lanzarnos al vacío, y hasta terminamos haciendo que más personas se lancen a ese mismo vacío.

Además, en esta historia son las mujeres quienes toman la delantera, y para rematar, son bastante independientes…

Aliyah: Eso fue lo que más amé de Iris: su espíritu libre. Amo que no necesite un hombre al lado, y que por el contrario, todas sus decisiones siempre las esté consultando con su hermana. Iris y Hope (Alexa Mansour) son una sola mente, y gracias a ellas se da esta historia, porque cuando sospechan que hay más en el mundo de lo que les han contado, deciden averiguarlo por sí mismas.

"Es imposible que alguien no conozca The Walking Dead, excepto que haya vivido los últimos años debajo de una piedra", Hal Cumpston.

Silas es completamente diferente a Iris, y su silencio puede generar hasta miedo en un comienzo, sin embargo, empieza a dar sorpresas en el camino…

Hal: Claro, cualquier televidente pudo haber pensado que ocultaba algo porque es extremadamente callado. Pero en realidad su silencio no tiene nada de malicia, es simplemente un exceso de timidez. Pero cuando empiezas a conocerlo te das cuenta que es una gran persona, que es muy amable. Sinceramente, y aquí entre nos, Silas es mucho más amable de lo que yo soy en la vida real. Además, con el tiempo los televidentes también se irán dando cuenta que tiene mucho que aportarle al grupo, y sabrán que el silencio es un tremendo aliado en medio de esta civilización tan hostil.

¿Han sido fanáticos del universo de The Walking Dead?

Aliyah: Yo siento que, aunque una persona no vea la serie, está completamente comprometida con la historia. Y es que, al ser tan exitosa, si no eres tú, tienes a alguien cercano que siempre te está hablando de ella. Por ejemplo, hace unos años mis dos hermanos estaban completamente enamorados de la serie, entonces en cada Navidad les regalaban todo tipo de objetos.

Hal: Yo justamente soy de ese tipo de personas de las que habla Aliyah. Yo nunca fui fanático de la serie y tampoco la vi en su momento cumbre. Sin embargo, la conocía porque todo el mundo me hablaba de ella. Sinceramente, comencé a verla con juicio cuando empecé a hacer las audiciones para esta producción. Y lo hice en tiempo récord porque me enamoré de ella y no paraba de verla. Estaba en modo maratón todos los días.

¿Qué le aporta World Beyond al universo TWD?

Hal: Creo que lo más importante es que nos habla de este mundo apocalíptico a través de los ojos de los jóvenes, de las nuevas generaciones. En las otras historias vemos a los adultos tomando el control y viendo este relato a través de sus ojos. Pero aquí, son los adolescentes quienes tienen la curiosidad de explorar el mundo más allá de su comunidad, y es entonces cuando emprenden el viaje que marca el rumbo de esta producción.

10 años después del estallido del apocalipsis zombie. En este punto comienza la historia de World Beyond.

