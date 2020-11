Paola Jara fue para risas por un descache al confundir dos países

View this post on Instagram

¿Descache? 🤣 Así respondió Paola Jara a un saludo de un internauta 😂 Cabe mencionar que actualmente la artista popular se encuentra en México con Jessi Uribe por cuestiones laborales 🇲🇽 . #paolajara #paolajara🎤 #colombia #mexico #guatemala #medellin #pais #descache #culturageneral #paises #musicapopular