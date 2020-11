No se quedó callada luego de un comentario de mal gusto, así fue la pelea de Lina Tejeiro con Raúl Gasca por comentario que no le hizo gracia a la actriz.

Si hay alguien que no deja que se burlen de ella, esa es Lina Tejeiro.

La actriz se molestó con el famoso cirquero por un comentario que tal vez tenía tintes inofensivos, pero que no le cayó en gracia a ella.

Todo comenzó porque Gasca le escribió un emoticón de nariz de cerdo a Lina en una foto reciente.

No se sabe si a modo de broma, pero a la actriz de La ley del corazón no le gustó ni un poco.

Por esta razón contestó diciendo "faltaba el payaso de turno", a lo que él contestó "qué agresividad, llanerita".

Esto tampoco le gustó a la actriz, quien lo remató agregando "no es agresividad, es que es mi perfil, no tu circo, aquí no vengas con tus comentarios cínicos si no quieres que te pongan freno".

Este fue el intercambio donde, al parecer, Gasca terminó eliminando su comentario.

