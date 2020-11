"No hay nada más bueno que parchar con la gente que se quiere": César Mora

¿Qué lo enganchó antes de iniciar el proyecto?

A mí desde que me lo propusieron brinque de la felicidad porque lo que se pretendía hacer me gustaba muchísimo. Lo primero que dije es que esto debería ser un parche, y en efecto, se quedó como el parche, porque a mí me gusta mostrarme tal cual soy, y sin duda, cuando uno está de parche con los amigos o con la familia, uno se muestra sin máscaras.

Además, esto era perfecto para mí porque solo me implicaba hacer un buen programa, es decir, tener muy buenos músicos, ofrecer visualmente algo hermoso y cercano a los espectadores, y finalmente, y lo más importante, invitar a excelentes amigos a charlar un rato sobre su pasado, presente y futuro.

Este show se mueve entre una estructura ya organizada y la improvisación…

Claro, hay unas cosas que están presupuestadas y hay una estructura del programa. Por ejemplo, siempre empezamos con un intro en el que yo aparezco cantando con la agrupación que me acompaña, y más tarde, entra el invitado o la invitada y también canta. Luego nos sentamos en una especie de sala y comenzamos la conversación, que aunque tiene unas preguntas básicas, en realidad se va yendo por otro camino, justamente porque es algo orgánico. Además de eso, hay un momento en el que ambos cantamos, y hasta tenemos un baúl con sorpresas para esos invitados, y de allí pueden salir miles de cosas. También tenemos un momento de interacción con el público, el invitado vuelve a cantar, yo vuelvo a cantar y se acaba todo. Y aunque tenemos una especie de orden, dentro de eso hay un margen gigante para la improvisación, y lo que hace que cada programa sea diferente al otro. Y esa diferenciación la hace el invitado y su personalidad.

"Este proyecto me pareció perfecto porque solo tenía que ser yo mismo, no tenía que ser otro personaje", César Mora.

¿Qué han comentado los espectadores respecto a este parche virtual?

Nuestro primer programa fue con Adriana Lucía, y sin duda, estábamos muy nerviosos por los comentarios de los espectadores, porque, aunque no los vemos, ellos pueden estar constantemente comentando. Pero nos llevamos una grata sorpresa, porque la gran mayoría fueron positivos y asegurando que el sonido era bastante bueno. Y hablo del sonido porque el contenido principal aquí es la música, y en realidad, nosotros vamos es a cantar, así que se tiene que escuchar muy bien.

¿Le ha costado trabajo presentar un show sin público presencial?

Con la primera función, cuando entré a la sala y la vi sola sentí una nostalgia tan grande, y todo porque iba a ser un show sin público. Además, me sucedió algo que hace mucho no me pasaba, y es que me faltaba el aire, y solo volví a sentirme bien cuando presenté a Adriana Lucía y me senté. Entonces, respiré otra vez. Sin embargo, el hombre es un animal de costumbre, y poco a poco me he ido adaptando.

25 mil pesos es el precio de las entradas para parchar todos los viernes con César Mora.

Encuentre más de PUBLIMETRO, aquí

Siga a Publimetro en Google News.