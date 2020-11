La llamada 'diva' se despachó en redes sociales, así fue la grosera respuesta de Amparo Grisales para una tuitera que la llamó "uribista".

Muchos conocen el carácter de Amparo Grisales.

Aun así, no deja de sorprender cuando responde en redes sociales si alguien la hace enojar.

Así pasó recientemente luego de que varios tuiteros compararan a Margarita Rosa de Francisco con Amparo Grisales.

Si bien a las dos mujeres les resbala la comparación, a Amparo Grisales le molestó un detalle particular.

Esto, ya que una tuitera aseguró que a Amparo no la querían por "uribista".

“Amparo es uribista y con eso dice todo de ella (…) la gran mayoría de los colombianos quieren a Margarita y a Amparo la odian", escribió la mujer.

La jurado de Yo me llamo leyó esto y no dudó en responderle.

“No tengo apellidos políticos, no opine lo que no sabe, tonta maluca, el amor que recibo de la gente me llena el corazón, y ud. ponga a dieta el opinadero… y lo demás también, ¡Ábrase!".

La respuesta generó opiniones encontradas, pues varios apoyaron a Amparo mientras que otros lamentaron su ofensa.

De hecho, la mujer que la recibió prefirió eliminar su comentario original.

November 2, 2020

