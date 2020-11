Alejandra Giraldo se estrenó como presentadora de un famoso programa

View this post on Instagram

Este año ha sido de agudos retos! todos los he recibido con amor, agradecimiento y una inmensa expectativa de aportar y siempre aprender. Hoy me estreno en EL RASTRO… ¡groso reto les cuento!! Hasta yo me sorprendí de lo que soy capaz de dar! Asumo este nuevo rol con total respeto hacia las víctimas, con una admiración profunda por el equipo de periodistas y productores, porque son unos tesos!!! Y con un total agradecimiento con @manuelteodorober y @juanrobertovargas por su confianza y cariño. Lo mejor siempre está por venir, es cuestión de hacer la tarea y confiar! 💛