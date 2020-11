La nueva y lujosa moto que se compró Mateo Carvajal

View this post on Instagram

🪔Recuerdo Bien Cuando iba a la Universidad en la Moto de mi Papá (moto izquierda) y Pensaba Bastante Si Algún Día Tendría la Suerte De Tener Una Moto Igual A Las Que veía En Revistas O Por Internet. . . ⚡️Y Llegó Después De Trabajar , Pero De Trabajar Con Pasión! . . Sin Esperar Resultados Todo El Tiempo, Aprendi a Confiar, Porque La Vida Siempre Nos Pone En El Lugar Que Nos Corresponde y La Decisión De continuar a Pesar De Las Dudas Abre Caminos Inesperados llenos De Sorpresas. . 🏍💨💨