El actor Eddie Hassel, conocido entre otras por su participación en la película "The Kids Are All Right", que fue candidata a cuatro oscar y ganadora de dos globos de oro en 2011, murió tiroteado en la madrugada del domingo en Texas, según informó su representante a la revista Variety. Actor Eddie Hassel fue asesinado por un tiro en el estómago en Texas.

Según el representante el actor, de 30 años de edad, fue tiroteado por unos atracadores que intentaron robarle el coche, aunque el incidente está siendo investigado por la policía.

Citada por al emisora CNN, la policía de Grand Prairie, Texas, dijo en un comunicado de prensa que respondieron a un tiroteo en la madrugada del domingo y que encontraron a Hassell con aparentes heridas de bala. Fue trasladado a un hospital, donde falleció.

Según el New York Times, Hassell recibió un disparo frente al apartamento de su novia en Grand Prairie, un suburbio de Dallas.

Hassell nació el 16 de julio de 1990 en Corsicana, Texas. Interpretó varios papeles pequeños durante las décadas de 2000 y 2010, pero sobre todo es conocido por su papel como Clay en la película de 2010 "Los chicos están bien", protagonizada por Julianne Moore y Mark Ruffalo.

También participó en el programa de la NBC "Surface" y en la serie " Devious Maids", en 2013.

