Guapa y recordada exreina se va de Caracol a RCN, ¿subirá el rating?

Hoy estrenamos nuestra nueva portada en #RevistaAló y la protagonista de esta quincena es la espectacular y carismática actriz barranquillera @valeriedomi quien enciende motores para ser una de las presentadoras oficiales de la apuesta de entretenimiento más grande del Canal RCN. La también deportista e influenciadora digital nos abrió su corazón… Dichosa, plena y viviendo una nueva historia de amor, nos contó todos los detalles de este nuevo reto profesional y nos reiteró lo feliz que está viviendo su romántica historia junto a su novio, el guapísimo modelo paisa Juan David ‘el Pollo’ Echeverry. ¡Preciosa Val! . . . . Entrevista: @richi1024 Fotógrafo: @felipetriana Styling: @lamajacol @leitomaldonado H&M: @edwinbeltranmakeup @vanecarrenomakeup Cortesía: @canalrcn