El vestido con el que Sandra Reyes se robó todas las miradas en portada de revista

#SandraReyesEnVea l Volverse hippie ¡La sanó! la actriz, que ha vivido momentos difíciles por falta de trabajo, habla de las ceremonias indígenas que la marcaron y de su vida en el campo. 🍃 #Exclusiva l @sandrabohorquez, una cirugía estética la dejó en coma. #LibroDeLaCocinaVea l Delicias aztecas @tiendas.d1