El nuevo trabajo de Mónica Jaramillo en redes que es aplaudido por sus seguidores

View this post on Instagram

• El último kilómetro de la etapa ocho, fue un verdadero espectáculo. • @richardcarapaz y @primozroglic se enfrentaron en uno de los mejores duelos de los últimos meses. • Carapaz mantiene el liderato, pero el triunfo de Roglic los aproxima en tiempos. El esloveno está a 13 segundos. #ExploremosJuntos @allianzcol #Etapa8 #vueltaespaña #siguiendoellote