'All Nite All Nite', lo nuevo de MNKYBSNSS junto a Life on Planets

Después de mas de un año del lanzamiento de su EP Mentiras, MNKYBSNSS, está de regreso con su nuevo sencillo titulado All Nite All Nite.

Esta canción fue compuesta por Kike Velez y Mono Urina (MNKYBSNSS) en Bogotá, y fue escrita por Life On Planets en Nueva York.

El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

All Nite All Nite promete poner a todos a bailar con sus guitarras llenas de groove y su línea de bajo imponente, al mejor estilo de MNKYBSNSS. Life on Planets le da el toque perfecto con sus vocales.

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip animado, realizado con la técnica rotoscopia por el artista visual Arturo Beta.

Desde el año 2013 con su lanzamiento Daydream, el dúo colombiano se ha mantenido en el radar.

Dos de sus composiciones de ese EP, ‘Frágil’ y ‘Otro Lugar,’ fueron seleccionadas para el soundtrack del video-juego Need For Speed HEAT.

La banda ha tenido la oportunidad de presentarse en escenarios como el Festival Estéreo Picnic (2016, 2018), III Points, SXSW y también han tenido la oportunidad de abrir los conciertos The 1975 y Lenny Kravitz en sus años de trayectoria.

