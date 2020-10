Hace poco se conoció cuál será el protagonista que no va a estar, ni de fundas, en la segunda parte de Pasión de gavilanes.

Se trata de Michel Brown, quien confirmó que se está preparando la nueva versión.

Una nueva versión que contará con varios actores de la primera parte.

Sin embargo, el querido Franco Reyes dijo no a esta producción.

"Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también y que tiene mucho riesgo", contó a People en Español.

Y agregó que: "Me parece que la experiencia para ellos va a ser increíble, volver a verse después de tanto tiempo, pero a mí me pasa que me encuentro con historias muy interesantes en mi camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención".

