La exposición 'Resguardo indígena Caño Mochuelo: universo en peligro' hace un llamado a la conservación

Hola a todos. RIQUEZA NATURAL #acrilicosobretela 80 X 80 cms. Este cuadro hace parte del proyecto ORO y se creó con el propósito de ayudar al resguardo indígena de Caño Mochuelo donde sobreviven diez pueblos en peligro de extinción. Una de las ideas es venderlo y destinar el dinero para la educación de los jóvenes. Yo preferiría crear un método que pudiera hacer partícipe al mayor número de personas en ese propósito. Por ejemplo que bueno sería que los alumnos de los colegios y las comunidades que han tenido la generosidad de invitarnos a sus espacios pudieran también ayudarnos a ayudar y hacer parte de este proceso. Este es un primer acercamiento a mi manera torpe pero entusiasta; por supuesto que soy consciente del nivel de organización que esto necesitaría. La información detallada la podrán encontrar en www.resguardomochuelo.com en los próximos días. La exposición completa podrá ser visitada virtualmente a partir del 6 de julio. Por favor ayúdennos con sus ideas y opiniones. Estamos disponibles para responder y hacer cambios para hacer posible su contribución. la idea es que la obra pudiera ser visitada y conservarse como testimonio de conciencia y generosidad. #resguardocañomochuelo