Karol G se dejó ver con transparente vestido y encendió las redes sociales.

La sexualidad es algo natural de la mujer, del ser humano… Es algo que viene de adentro, Personal e íntimo 🌹 Es la malicia lo que hace sucia las cosas limpias. Cuando me siento bella, sexy, poderosa, busco la forma de expresarlo y me siento libre de hacerlo. No me avergüenza, ME EMPODERA! 🔥