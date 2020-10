Aunque por lo general los ignora esta vez no se quedó callada, este fue el insulto en redes que colmó la paciencia de Yina Calderón.

La ex-Protagonista de novela suele ser criticada por múltiples factores.

Varios de ellos apuntan a su forma de ser y su apariencia.

Como muchos han visto, Yina Calderón tiene el cabello pintado de dos colores.

Por esta razón, un seguidor le comentó que esto no le quedaba bien llamándola "payasa".

"Píntese el cabello como una mujer seria, te vespayasa, baby", fueron las palabras del sujeto.

Sin dudarlo, Yina le tomó una captura de pantalla al comentario y le respondió en su cuenta de Instagram.

"Si publico este comentario no es con el afán de ofender a la seguidora, ustedes los respeto así me traten mal porque gracias a ustedes mi familia y yo comemos… pero me llamo la atención su comentario porque me aterra que todavía algunas personas piensen que un color, un tatuaje, un arete, una forma de vestir…. te haga o no una " persona" (…) más tolerancia hijos más tolerancia", comentó Yina en respuesta.

¿Tiene razón la instagramer?

