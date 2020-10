En el 2021 se celebrará la séptima edición consecutiva del Tattoo Music Fest, logrando ser de los últimos festivales antes de la pandemia y los primeros después de ella. La cita será los próximos 15 y 16 de mayo. En esta nueva edición los asistentes podrán disfrutar de un festival que contará con más de 150 expositores y tatuadores internacionales de países como: España, México, Estados Unidos, Ecuador, Perú, entre otros.

Por supuesto, la música también será parte del festival. Hasta la fecha los artistas confirmados son las agrupaciones mexicanas y norteamericanas So This Is Suffering, Ace Kool, Los Viejos, Strike Master, Tanus, Parazit y Pressive, junto a la presencia de los nacionales Vein y Hellfish. El próximo 15 de noviembre se conocerá el line up completo compuesto por 24 bandas.

Las boletas las podrá adquirir en www.tattoomusicfest.com.co, a partir del viernes 30 de octubre a las 9:00 am.

Las entradas en la primera etapa tendrán un costo de $100.000. Este valor, además de la entrada para los dos días del festival, incluirá un box set especial, el cual se enviará a la dirección de su comprador.

¡Comienza la venta de entradas para el Tattoo Music Fest 2021!

