Carolina Soto mostró la "humilde" habitación de su hijo y más de uno quedó con la boca abierta

Guerra de cojines! Por estos lados se vale desorganizar pero eso si después del juego todos recogemos✨ y hacer esto aunque al principio costaba trabajo ahora es una dicha, se van acostumbrando al orden y yo de paso quedo contenta😂 para los q me preguntaban por el cuarto de Valentino aquí se los comparto, los cojines son de @decorlab_ y el tapete @laboutique_baq ❤️ #regalo #publicidad