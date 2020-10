Marcela Mar sorprendió con cambio de look para un nuevo papel

View this post on Instagram

Un nuevo cambio, 2 nuevos personajes. Me siento muy agradecida de poder re-activar mi trabajo como actriz. Ha sido un año muy extraño, más difícil para unos que para otros. El 2020 sigue siendo todo un desafío. Estoy empezando un nuevo montaje de teatro experimental de @santiago_merchant #4gatosmapasnegros del cual tendrán noticias muy pronto. También empiezo una nueva serie para una plataforma de la que aún no puedo hablar. Les comparto mi ilusión junto con los nuevos cambios. #staytuned 🎭🎬🎰