Seguidores dicen que el bebé de Carolina Cruz "es perfecto" por una foto que se ha hecho viral

• “No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida, ni tengo respuestas para todas tus dudas o temores, pero puedo escucharte y buscarlas. No puedo evitar que tropieces, solo puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y no caigas. No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna pena te parta el corazón, pero puedo llorar contigo y recoger los pedazos para armarlo de nuevo. No puedo decirte quién eres, ni quién deberías ser. Solo puedo quererte tal y como eres.” Te Amamos Salvador, Gracias DIOS, Gracias por este milagro 🙏🏼