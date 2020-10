La lujosa fiesta con la que Kimberly Reyes celebró su aniversario de bodas.

View this post on Instagram

En medio de momentos tan difíciles, decidimos celebrar nuestro aniversario de una manera diferente. Todos de manera responsable nos organizamos para poder lograrlo y por eso quiero agradecer infinitamente a mi equipo de hadas madrinas, los que siempre me ayudan a hacer todos nuestros sueños realidad, y aunque convivimos con una realidad complicada, nos tocó ajustarnos a ella para poder celebrar nuestros momentos especiales, SI ES POSIBLE, si lo hacemos con conciencia y responsabilidad. Mi equipo soñado como siempre se lució! Acá les dejo los datos de esta familia maravillosa, que nos ayuda a crear momentos únicos! @marycueterofficial @meliacartagenakarmairi @companiaaudiovisual @rhitmo @bodencolombia @vivaflor_eventos @alciradeguevara_eventos @elsydefigueroa @musique.official @portadapeluqueria @djmarcoantonio @isaacricardomusic @bartendingshow @festatarjetas @davidfireworks @mikeceraofficial @lorenasalcedohandmade