Este viernes el 'Gaitán desconectado' será con los Superlitio 

View this post on Instagram

Este viernes regresa el #GaitánDesconectado del @teatrojeg con @superlitio. 🎼 La banda de música alternativa que cuenta con más de 20 años de carrera artística, presentará una sesión donde podremos disfrutar de su esencia y versatilidad. 🎶 Nos vemos en Facebook el 23 de octubre a las 7:00 p.m. #TeatroJorgeEliécerGaitán #EscenariosDeBogotá #IdartesSeMudaATuCasa