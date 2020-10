El nuevo proyecto de Yaneth Waldman que nada tiene que ver con la televisión

View this post on Instagram

Con inmensa alegría y con el corazón explotando de emoción Quiero invitarlos a todos ustedes mañana al Lanzamiento de mi libro WALDMANDALAS por el canal de YouTube de El Tiempo y por el Facebook de Intermedio Lectores Colombia. A las 7 pm, será live Agradezco a D’IOS Por darme la posibilidad de hacer lo que amo. A mis padres que me enseñaron a ver la simpleza de la vida. A mis hijos por ser mi inspiración. A mis hermanas por estar siempre presentes. A Maria Riaño por creer en todo lo que se me ocurre y concretar mis ideas (esta por ejemplo) 🤣. A Intermedio Editores, de Casa Editorial EL TIEMPO por confiar en mí y en mi proyecto. Y al amor de mi vida, mi Clau, por ser el motor, cabeza y cuerpo de este libro y cambiar el rumbo de mi vida, nada de esto sería posible sin tu ayuda y amor incondicional. A todos ustedes y a mis amigos Gracias, Gracias, GRACIASS. ❤️🙏🏻 Los espero mañana 7pm @intermediocol @eltiempo @hermanager_ #waldmandalas