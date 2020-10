El 'Ciclo Rosa' se toma la Cinemateca Distrital hasta el 2 de noviembre

View this post on Instagram

#Live Cornelius Moore (EE.UU), Agustina Comedi y Santiago Loza (Argentina) son los invitados que darán la apertura al #CicloRosa 2020 en una conversación para presentar y discutir la selección de películas que compone el ciclo este año. Y la manera en que las narrativas queer se transforman a través del tiempo, tocando temas urgentes y a su vez cuestionando las formas de representación del cine desde la transgresión de elementos estéticos. Consulta la programación en: www.cinematecadebogota.gov.co [sección noticias] 🔴 Transmisión en vivo a través de #Facebook y Youtube: Cinemateca de Bogotá 21 de oct. 6 p.m. #ViveLaCinematecaEnCasa #IdartesSeMudaATuCasa