La presentadora ya tenía sospechas, Jessica Cediel confirmó que tiene coronavirus, al igual que su hermana.

Luego de viajar a Estados Unidos y a la ciudad de Los Ángeles, Jessica empezó a sentirse mal.

Perdió el olfato, y sintió algunas dificultades para respirar, razón por la cual se hizo la prueba.

Y sus sospechas se confirmaron, pues efectivamente ella y su hermana tienen coronavirus.

Sin embargo, los síntomas de las dos han sido diferentes.

Por ejemplo, Jessica confirma que lo más duro ha sido no poder respirar en un par de ocasiones.

"Me quede en dos oportunidades sin respirar, fueron dos momentos de crisis. No me entraba aire por la nariz, me asuste y en un momento lloré", comentó en sus redes sociales.

A su hermana le ocurrió algo similar, pero ella sí presentó un cuadro de tos desde un comienzo.

Esta fue la confesión de Jessica, a quien algunos vieron sin tapabocas y le llamaron la atención.

