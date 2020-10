Muchos han dicho que la salida de Vanessa de la Torre de Noticias Caracol tuvo que ver con la entrevista que le hizo al presidente, y lo cierto es que se conoció la verdad.

Y es que fue la misma presentadora quien dejó el tema claro.

Lo hizo en medio de una entrevista con La tele letal.

“La censura en este país obviamente existe. Hay medios y jefes que te censuran. No es mi caso".

Hablando en concreto de la entrevista con el presidente aseguró lo siguiente:

“Si tú eres periodista y por ejemplo, no le preguntas a un presidente que se ha metido en una decisión judicial, lo que yo le pregunté al presidente Duque, tú no puedes seguir siendo periodista".

Y finalmente agregó: “¿Tú crees que alguien me va a venir a censurar? ¿Te imaginas el tamaño del escándalo? ¡Yo soy atrevida! Yo hago lo que a mí me apetece y a mí en la vida nunca nadie me ha dicho ‘no lo haga'”.

La entrevista completa la podrá ver a continuación:

¿La salida de Vanessa de la Torre de Noticias Caracol tuvo que ver con la entrevista a Iván Duque?

