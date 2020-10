'Música del parque a la casa': la nueva propuesta de Idartes

View this post on Instagram

¡Llegó el día de celebrar la fiesta del jazz con #MúsicaDelParqueaLaCasa! 🎉💥🎷🎶🏠 Hoy viviremos una gran experiencia visual y musical en compañía de @bituinmusica y su nuevo repertorio con sonidos profundos y letras que exaltan las virtudes de la naturaleza. Y @curupiramusic junto a la @filarmonibogota nos llevará por un viaje sonoro con las músicas colombianas fusionadas con la indostaní, el jazz y el rock. #JazzAlParque25Años 🎺🎹🎼😎 📍5:00 p.m. en ➡️ www.idartesencasa.gov.co y el Facebook de Idartes y de los Festivales al Parque.