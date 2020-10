Miguel Varoni confesó cómo actúa cuando le coquetean a su esposa, Catherine Siachoque

View this post on Instagram

#MiguelVaroniEnVea 👉 El actor confiesa sin pudor que está enamorado de una estudiante. Lo dice feliz y con picardía, porque @catherinesiachoque está en la universaidad de Miami. @soyvaroni asegura que no siente celos de los compañeos de su esposa. "Ella me cuenta que le caen, y me encanta que le coqueteen".