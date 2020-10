Se llevó nada más que un Tesla en Miami. Juanes y su esposa se robaron un carro y la Policía los siguió hasta su casa.

El intérprete paisa se sinceró y le contó a sus seguidores un episodio de su vida que nadie conocía hasta ahora.

La revelación la hizo por medio de un video que publicó en su cuenta de Instagram. Allí confesó que, sin querer, se robó un lujoso vehículo.

Todo ocurrió mientras el paisa se encontraba en el estudio de grabación que tiene dentro de su casa, cuando fue avisado por su esposa, Karen Martínez, que era buscado por la Policía, acusado de robo.

"Bajo y me encuentro cinco carros de policía, diez policías armados hasta los dientes, a los que solo veía los ojos. Pero, ¿qué pasó? "Oiga señor, tenemos reportado que en esta casa hay un carro robado", comentó en su video titulado Storytime: Me robé un carro #noesloqueparece.

Desconcertado y al no entender lo que estaba pasando, fue a verificar que se trataba de su carro y era un error policial. Gran sorpresa se llevó al darse cuenta que no se trataba de su carro, sino el de otra persona.

"Abro el carro y, cuando miro para dentro, veo una servilleta y otras cosas. Y digo: '[email protected], éste no es mi carro", comentó el cantante.

Ante la situación, Juanes le aseguró a los oficiales que se trataba de un error, pues él al llegar al carro la aplicación le abrió la puerta y él arrancó.

"Señor oficial, yo no entiendo cómo me monté en este coche. Y cómo me abre y cómo anda", detalló sobre el supuesto robo.

Sin darse cuenta, tanto el cantante como su esposa se habían robado un Tesla.

"Literalmente, Karen Cecilia y yo robamos un coche sin darnos cuenta en Miami", expresó sobre la situación.

Ante el error, los oficiales se comunicaron con el dueño del carro, quien detalló que dejó las llaves dentro del mismo, por ese motivo pudo ser que se activara y le arrancara al cantante.

Conclusión: en estos coches no se puede dejar la llave dentro porque se abre la puerta, te montas y arranca", menciona Juanes al terminar su vídeo.

