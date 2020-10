Elianis Garrido dejó ver oculto y sencillo tatuaje que tiene en su espalda.

View this post on Instagram

Poesía máxima: Mi nombre con su apellido. Sus risas y anécdotas. Poesía Máxima sus ojos grises y sus abrazos por la tarde. Su mano llevando la mía a la escuela. Y nuestra complicidad comiendo dulces a escondidas. Poesía Máxima su esfuerzo diario, su generosidad y la grandeza de su espíritu. Poesía Máxima , llevarlo en mi piel y en mi Alma hasta el Último de mis días. Gracias Zapata. (A mi abuelo Carlos Enrique ZAPATA👴🏻) #mis100aluzdelunaeg