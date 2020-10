Natasha Klauss posó sin blusa para hablar del cáncer de mama

View this post on Instagram

Busque y busque la foto más cercana para expresar mi admiración a todas aquellas mujeres valientes y guerreras que han salido adelante con el #cancerdemama admiro profundamente a @lorenameritanooficial porque transformó cómo muchas su historia de dolor en Victoria ❤️❤️ y me quedo corta en nombrar a todas las mujeres berracas que conozco , las que aún viven y las que cumplieron con su misión y se fueron 🙏 Hoy y siempre tócate , ve al médico , hazte tus exámenes y por qué elegir esta foto ? Porque la sensualidad de una mujer para mi es mostrar sin miedo toda su feminidad es mostrar todas esas facetas que te hacen única ❤️❤️❤️❤️ Feliz inicio de semana #misamores❤ #diainternacionaldecancerdemama