Mónica Rodríguez enamoró a sus seguidores con pequeño bikini rojo

Y acá estoy de nuevo, en algo que me encanta que es viajar ✈️ ¿Saben que es lo más bonito de esto? Ver la ilusión de la gente, no sólo de los viajeros, sino del personal del aeropuerto, las aerolíneas y el hotel, felices de Volver a esta “nueva normalidad” y poder desempeñar su trabajo con tanto amor y responsabilidad. . El sector del turismo ha sido uno de los más golpeados en esta pandemia. Que sea entonces una gran oportunidad para apoyarlo, para conocer y reconocer nuestro país, siempre conscientes que debemos cuidarnos entre todos para poder salir adelante. #GraciasDios 🙏🏼 #LaMonyViajera 🧳 #AbreTusAlas ▪️ #Patrocinado @vchtravel #ElNorteDeTusViajes 🇨🇴@latamairlines @hotelamericasco ▪️ #YoVoy #Viajes #Travelgram #travel #instatravel #tourism #travelphotography #picoftheday #instagramers #smile 😁 #instalike ✅