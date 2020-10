La verdad tras el incidente de una participante de Miss Tanga a quien se le cayó el bikini en público

Tras varias dudas de los colombianos, por fin se conoció la verdad tras el incidente de una participante de Miss Tanga a quien se le cayó el bikini.

Linda Correa se convirtió en tema de conversación durante todo el fin de semana.

Y todo porque su bikini se cayó cuando grababa un video para sus redes.

El momento se hizo tan viral, que muchas personas no dudaron en asegurar que se trató de un hecho actuado.

Sin embargo, en entrevista con La Red, la misma Linda afirmó que no había sido así.

“No, para nada. Yo he sido una mujer muy carismática, muy extrovertida, y eso fue algo que pasó y yo lo pude resolver de esa manera”.

Y agregó: “No me di cuenta que el cordón de la tanga me había quedado mal amarrado. En lo que doy la vuelta, con la brisa se me cayó la tanga. Fue ahí cuando yo me di cuenta, cuando me fui a colocar la mano en la cintura, la tanga se me había caído”.

Sin embargo, en la misma entrevista Linda dejó dudas.

Y es que se contradijo al decir que se había dado cuenta solo hasta cuando vio sus redes.

