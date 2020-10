Él es el esposo de Alejandra Giraldo, que aparece en contadas fotos junto a la presentadora

View this post on Instagram

… y a la fuerza la vida se encargó de recordarnos lo que verdaderamente importa. Y todos entendimos que el mejor lugar es nuestra casa y al lado de los que hacemos un hogar. Y ahora fluyen los te amo a través de los chats y de las llamadas; y añoramos el abrazo que dejamos de dar, y nos parece estúpida esa pelea que tuvimos y pensamos en lo que debimos hacer y el “hubiera” se vuelve un protagonista… Pero recordamos que el hubiera no existe, y entonces, mejor nos prometemos disfrutar más el tiempo que vendrá cuando todo pase; y cerramos los ojos y con fuerza pedimos desde el alma: QUE TODO PASE . . Dios los bendiga y los cuide a ustedes y a los que aman. Quédense en casa, cuídense, protéjanse. Cuiden a sus mascotas, no teman, no son portadores, ni transmisores. Solo son los amigos más fieles que podremos tener. Son familia! 😊🐾🐾