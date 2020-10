Carlos Calero hizo romántica dedicatoria a su esposa y en redes más de una quedó enamorada

View this post on Instagram

Feliz Cumple mi Amor @pauceballos19 hoy todas las bendiciones son para ti. Dios me regaló a la mejor Esposa y Mamá del mundo, te mereces todas las cosas buenas de la vida y un año más es una de ellas. Motivos para celebrar son muchos, lo importante es continuar disfrutando de este amor de familia, siempre con la bendición de Dios, hoy brindamos por tu vida. Te amo y que sean muchos más. @sofiacalero @ccalero94 @nalonso64 🙏🎉❤️