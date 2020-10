La presentadora publicó una imagen que dejará a más de uno sorprendido, la foto de Jessica Cediel que no le gustará a sus seguidores cristianos.

En redes sociales como Instagram, Jessica Cediel acumula más de 7.8 millones de seguidores.

Varios de ellos han llegado allí por sus sensuales fotografías, las cuales llenan de comentarios con elogios.

Sin embargo, hace unos años Jessica se bautizó como cristiana, y desde entonces a sus seguidores se sumaron muchos creyentes.

Muchos de ellos le han comentado en el pasado que no debería tomarse cierto tipo de fotos.

Incluso, algunos le recomiendan algo más de recato, pues tienen una visión más conservadora.

"Con todo respeto para que te den elogios no hay que mostrar tanto antes eras más recatada", "eres Linda, para qué, no lo niego, pero entre menos muestres me pareces más atractiva, además personalmente te admiro no por tu físico…", fueron algunos de los comentarios.

Esta fue la publicación en cuestión.

La foto de Jessica Cediel que no le gustará a sus seguidores cristianos

