La rabia de Vanessa de la Torre cuando un hombre aseguró que la habían echado de Caracol

En sus redes sociales, Vanessa de la Torre suele ser muy abierta.

Sin embargo, hay cosas que no está dispuesta a aceptar.

Por ejemplo, un tuitero le hizo un comentario bastante fuerte sobre su salida de Caracol.

El hombre aseguró que Vanessa de la Torre había sido despedida, y que Caracol Radio le había lanzado "un salvavidas" para no dejarla desempleada.

Incluso la etiquetó a ella y a su nuevo jefe, Gustavo Gómez.

Esto molestó bastante a la periodista, que respondió retadora: "Lo reto: ya que está tan seguro, ud prueba que me echaron y no que me fui voluntariamente y yo renuncio a mi nuevo trabajo. Y si no puede probarlo, se retracta públicamente. ¿Qué tal?".

Ante la respuesta de la presentadora el sujeto se fue por las ramas y la invitó a "aportar un grano de arena por el bienestar de los colombianos".

Por su parte, Gustavo Gómez también defendió a Vanessa, y aseguró:

"Ni que yo trabajará en el Queen Elizabeth para tirar salvavidas. Estamos todos en la radio felices de tener a Vanessa. Dejó una maravillosa casa periodística por venir a otra igual de grata. Buena noche".

Estos fueron los trinos:

La filósofa de la “Edad del Espacio” @vanedelatorre creadora de innovadora teoría “DIVORCIO AMISTOSO”, con efectos interesantes, la echan d @NoticiasCaracol @CaracolTV y en horas, le tiran un salvavidas de @CaracolRadio @gusgomez1701, diálogo sincero? — Pedro Pablo Camargo (@PedroPabloCmz) October 15, 2020

Lo reto: ya que está tan seguro, ud prueba que me echaron y no que me fui voluntariamente yo renuncio a mi nuevo trabajo. Y si no puede probarlo, se retracta públicamente. ¿Qué tal? — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) October 15, 2020

Don Pedro: ni que yo trabajará en el Queen Elizabeth para tirar salvavidas. Estamos todos en la radio felices de tener a Vanessa. Dejó una maravillosa casa periodística por venir a otra igual de grata. Buena noche. — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) October 15, 2020

