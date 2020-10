El mensaje de Sara Uribe sobre los "kilos de más" que conmovió a sus seguidores

View this post on Instagram

Esta semana alguien me dijo: "Saris, cuando esté embarazada, me voy a cuidar mucho para no engordar tanto". ♥️Yo le dije algo que sentí durante el embarazo: "Cuando estés embarazada, sí…cuídate por salud, pero olvídate de los Kg de más porque va a ser cuando más fuerte, poderosa y linda te vas a sentir".💪🏻 . Al menos eso me pasó a mí: me sentía fuerte, firme, llena de VIDA, las pataditas (patadotas 😂) de Jacobo me hacían sentir como una mujer maravilla.🦸‍♀️ Para mí…ese fue el embarazo: lo más hermoso que he vivido. #TBT . 📸 @delvecchio21