"El amor se tiene que celebrar, se tiene que gritar": Mon Laferte

Que se sepa nuestro amor tiene una letra romántica, pero al mismo tiempo, está llena de empoderamiento respecto a no callarle al mundo que se ama a alguien…

La verdad es que cuando escribí la canción mi idea era gritarle al mundo que estaba muy enamorada, porque para mí el amor se tiene que celebrar, y sobre todo, se tiene que gritar a los cuatro vientos. Pero pensándolo hoy, tiempo después de su creación, considero que no solo se trata de gritar el amor a la pareja, sino que también, el amor a todo: a una idea, a la familia, a un proyecto. Creo que todo lo que hagas, si viene desde el amor, se debe contar y decir en voz alta.

Ahora bien, ¿cómo llega Alejandro Fernández a este tema?

Al comienzo no pensé que la canción debiera tener la voz de Alejandro, en realidad, no pensé que tuviera la voz de alguien más. Lo cierto es que compuse un disco completo, muy ligado hacia lo mexicano, hacia el sonido tradicional mexicano, se lo presenté a mi disquera, lo escucharon y me preguntaron si quería cantar con Alejandro, si quería que fuera parte de esta producción. Yo no lo podía creer, sinceramente me quedé en shock. Y obvio dije que sí, porque cuando estamos hablando de música tradicional mexicana uno de los grandes es Alejandro. Y la verdad, que él aceptara participar, sin poner ni un pero, me hizo sentir plena, que me recibieron en el género con los brazos abiertos.

Y bueno, como todos los artistas en esta época, a ambos nos tocó trabajar a distancia, así que lo que más me emocionó de este proceso fue escuchar todo el tema con su voz grabada. Después de trabajar con él solo me puedo sentir halagada y muy agradecida.

"Para mí esta canción es un grito de libertad, de decirle al mundo que se ama a alguien o algo", Mon Laferte.

¿Qué le aporta Alejandro a la canción?

Es que con Alejandro tiene el sonido propio de lo tradicional mexicano. Para mí esta canción suena a clásico gracias a que su voz está en ella. Por otro lado, siento que su participación le dio credibilidad y peso al tema, y al mismo tiempo, a mis intenciones de hacerle un homenaje a esta cultura. Además, créeme que se aprende mucho, porque verlo interpretar desde su tradición y escuela, me hizo analizar mi manera de abordar el género. Sin duda, nunca veré el sonido mexicano de la misma manera.

La canción está acompañada de un video muy bello que parece un homenaje a ese cine mexicano en su época dorada. ¿Es así?

Yo recuerdo que mi primer acercamiento a la música mexicana, y en realidad, a la cultura en general, fue a través del cine, gracias a mi abuela con quien veíamos muchas películas los domingos. Por eso, cuando pensé en una idea para el video, me pareció que este era un buen lado para abordar, porque así como yo, muchos aman está época dorada y aprendieron gracias a ella. Así que hicimos un video a blanco y negro, divertido, pasional y muy elegante. La verdad, quería que la gente recordará esa época tan bella, y creo haberlo logrado.

Los paisajes de este video son para enamorar. ¿Todo fue grabado en México?

El video lo grabamos por aparte, en la ciudad en la que cada uno vive, aunque eso sí, todo ocurrió en México. Alejandro grabó en Jalisco, y yo estaba en Tepoztlán en el estado de Morelos, y mi parte la grabamos en San Andrés de la Cal. Y bueno, el resto de la magia la hizo el director, quien unió las imágenes a la perfección, haciendo pensar a los espectadores que ambos estábamos en el mismo lugar. Y la verdad yo fui muy feliz grabando porque hacía mucho tiempo no salía de mi casa. La gente del pueblo también estaba emocionada porque iban a ser parte del video. Y después de eso, me han invitado a todo.

Obviamente, antes de terminar esta entrevista tenemos que hablar de sus ídolos mexicanos…

Sin duda, lo primero que me enganchó a México fue Juan Gabriel. Me acuerdo verlo de niña en Viña del Mar y no podía creer que existiera un artista que tuviera esa voz y esa presencia. Él me voló la cabeza, literalmente. Y bueno, ya más adulta descubrí a artistas como José Alfredo Jiménez y Los Tigres del Norte. Yo amo a Los Tigres porque hacen una poesía popular tan bella y representan tanto a ese otro México, ese de la frontera que vive pensando en el sueño americano. Y bueno, finalmente está Chavela Vargas, quien representa tan bien a las mujeres.

3 millones de reproducciones tiene el video de Que se sepa nuestro amor en YouTube.

