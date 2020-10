Mauricio Rosero, un influenciador con mensajes de esperanza que vale la pena seguir

View this post on Instagram

Si te rompieron corazón y destrozaron tu alma detente por unos segundos, por unos minutos, por unas horas, por unas semanas, pero no más de un año…. Sanar se nos vuelve todo un caos porque tenemos la mala costumbre de querer todo al instante, preferimos cambiar de opción, antes que tener paciencia y armarte de decisiones. Las heridas se cosen solamente con amor propio, a lo que le llaman quererse uno mismo, ¿pero si te amas porque te generas más heridas emocionales?, el amor propio es el antídoto contra la desidia, la apatía, la desilusión y la decepción. Tenemos la mala costumbre de olvidarnos de nosotros, Es como si no existiéramos, como si fuéramos invisibles a nuestros ojos, como si cuidarnos estuviese fuera de nuestra lista de prioridades. Te has detenido a pensar cómo te tratas, en vez de crear guerras y señalarte, y juzgarte. No olvides que no hay peor juez que nosotros, pero abrazar nuestras partes rotas y emprender un nuevo camino siempre será una buena opción. Desde hoy, tú mismo eres tú mayor prioridad, porque para sanar debes nadar y no ahogarte en el intento. Autocompasión, perdón, vivir con intensión, desconectar para conectar…. Porque amor no es atar, amor es liberar. #mauriciorg8 #mauriciorosero #aferratealplan