Con un pequeñísimo bikini, Mary Méndez se despachó contra quienes critican su "extrema delgadez"

View this post on Instagram

Mido 1.65, la gente piensa que mido más . Peso 52 kilos, la gente piensa que debería pesar más. Me gustan tanto los enterizos como las tangas, la gente piensa que tengo que “mostrar más” El 70% de mi vida es privada, la gente piensa que todo lo que ven en mis redes es el 100% de mi vida. Trabajo 7 días a la semana, la gente piensa que debería trabajar menos. Hago ejercicio 7 días a la semana, la gente piensa que debería entrenar menos. No me gustan los tubérculos, la gente no logra explicarse este “fenomeno”. Detesto hablar por teléfono, aun hay gente que sabiéndolo me sigue timbrado. Detesto los tumultos y la bulla, la gente piensa que vivo en medio de un alboroto. No quiero tener hijos propios, la gente opina que debería tenerlos. Amo con locura la soledad, hay quienes piensan que vivo triste y solitaria y que “necesito” un novio. (Me casaré por la iglesia cuando ESA persona esté presente) AMO los paquetitos, el mecato, las chucherias, la gente piensa que solo como “fit”😳. Adoro el silencio, la gente piensa que mi día es todo un carnaval. En temas de romance, soy extremadamente chapada a la antigua, cuando los hombres en realidad se esforzaban por conquistar, (por algo no tengo pareja) la gente piensa que “ya es hora de tener novio” …. no soy NADA de lo que la gente piensa que soy…. soy TODO lo que la gente no espera de mi…. por eso, si usted sigue a alguien y no se puede aguantar las ganas de opinar basado en SUS gustos, opiniones y creencias, le recomiendo que invierta sus datos en cosas más productivas 💟 continuará …….