La polémica y dolorosa razón por la que la doctora Paula se alejó de la televisión

Sin duda alguna, Sandra Reyes es una de las mejores actrices de Colombia.

Y ahora muchos la han recordado por su personaje de Paula Dávila en Pedro el escamoso, que se está repitiendo por Caracol.

Por eso, varios televidentes se han preguntado qué ha pasado con ella y por qué se ha alejado tanto de la televisión.

Y en medio de una entrevista con Las 2 orillas, contó las verdaderas razones de su alejamiento.

De acuerdo con Sandra, de cierto modo la "han alejado de la televisión", porque ya no la contratan para hacer producciones.

"La gente dice que yo me alejé de la televisión. Eso no es cierto. No he tenido trabajo, que es distinto. Yo amo actuar, pero he tenido épocas en las que no he tenido trabajo", reveló la actriz.

