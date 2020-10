La novela causó furor aquel 2001, esta es la historia que nadie conocía sobre el inconfundible peinado de Pedro, el escamoso.

Caracol Televisión trajo de vuelta la recordada producción.

A ritmo de 'el pirulino', la producción puso a bailar y a reír a los televidentes.

Ahora, con su regreso, también vuelven las historias que rodearon a la filmación de la novela.

Por ejemplo, en entrevista con El Tiempo, Miguel Varoni recordó el momento en que le ofrecieron el papel.

En los primeros ensayos se compenetró al instante con Pedro Coral, y desde allí comenzó a construir la parte física.

Catherine Siachoque, actriz y esposa de Varoni, le ayudó a configurar la pinta del personaje.

Ella fue la que sintió que algo faltaba, y fue a ella a quien se le ocurrió ir a una peluquería para que le pusieran extensiones.

"Ella me decía que estaba muy bien y muy chévere como me veía en los ensayos, pero que faltaba algo, y me llevó a una peluquería donde me pusieron extensiones, fue ahí cuando Pedro quedó como gallo de pelea", contó el actor en dicha entrevista.

¿Qué habría sido del personaje sin este icónico peinado?

